İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa Belediyesi'nden 250 ton kömür yardımı

Bayrampaşa Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla onlara toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu.


Bayrampaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahibi 600 aileye toplam 250 ton çevre dostu kömür yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerinin soğuk kış günlerinde evlerini ve gönüllerini ısıtmak amacıyla yapılan yardımlar, belediye ekiplerince evlere kadar teslim edildi. Yardımların her yıl düzenli olarak yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.