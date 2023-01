Bayrampaşa Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

Belediye Başkanı Atila Aydıner'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa çok sayıda davetli katıldı.

Bayrampaşa Belediyesinin düzenlediği amatör spor kulüplerine destek programı bu akşam Hasbahçe Davet Evi'nde düzenlendi. Birçok amatör spor kulübüne maddi destek verilen programa, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve amatör spor kulübü ekipleri katıldı. Kulüp başkanları, sembolik çeki Belediye Başkanı Aydıner'in elinden aldı.

“2022 yılında sizlere vermemiz gereken rakamı bugün veriyoruz”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Kulüp başkanlarımı, kulüp yöneticilerimiz 2022 yılında sizlere vermemiz gereken rakamı bugün veriyoruz. 2023 yılının parasını da inşallah size güçlü bir destekle eylül ayındaki transfer zamanınıza yetiştireceğiz. Rakamı açıklamıyorum, heyecanlı bir şekilde bekleyin, derim. Her şey kulüplerimiz için, her şey gençler için. Belediye başkanınız olarak elimizden gelen her türlü desteği sonuna kadar size vermenin gayreti içerisinde olacağıma burada bir kez daha ifade ediyorum, hiç şüpheniz olmasın. Oluşturacağımız her yerde, antrenman sahalarından tutunuzda yeni sportif aktiviteler, yeni yeni sahalar yapmak üzere çalışmalarımızı inşallah hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız cumhurun adayı. Biz gücümüzü desteğimizi merkezi iktidardan alıyoruz. Merkezi iktidardan alacağımız gücü arttırabilmek maksadıyla da özellikle kendi siyasi partimizin iktidarda olması gerekiyor. Bu nedenle 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımıza da burada bulunan sevgili arkadaşlarımdan özellikle destek istiyorum. Bir belediye başkanınız olarak bunu söylemek benim boynumun borcu.” dedi.