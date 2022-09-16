Bayrampaşa Belediyesinden Çanakkale'ye kültür gezisi

Çanakkale ile başlayacak gezilerin Bursa, Bilecik ve Edirne ile devam etmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından başvuruda bulunması gerekiyor.

Bayrampaşa Belediyesi, İstanbul içi kültür gezilerinin ardından şimdi de vatandaşları Çanakkale, Bursa, Bilecik ve Edirne'yi kapsayan keyifli bir kültür yolculuğuna çıkarıyor. 20 Eylül Salı günü Çanakkale ile başlayacak gezilerin 6 Ekim'den sonra diğer iller ile devam etmesi planlanıyor. Geziye katılmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi web sayfasından başvuruda bulunması gerekiyor.

Çanakkale gezisinde alanında uzman rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği, Şehitler Abidesi, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Kilitbahir Kalesi, Conkbayırı, Yahya Çavuş Abidesi, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği ve Kanlısırt Kitabesi ziyaret edilecek. Geziye katılan vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapılacak ve öğle yemeği verilecek.