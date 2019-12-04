Bayrampaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi 3 bin 700 öğrenciye burs

Öğrencilere kartlarını teslim eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi ilçede burs almaya hak kazanan öğrencilere burs kartlarının dağıtımı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde program düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine burs veren Bayrampaşa Belediyesi, bu yıl da yapılan araştırmalar sonucu belirlenen 3 bin 700 ihtiyaç sahibi öğrenciye burs imkanı sağladı. Velileriyle birlikte Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne gelen öğrenciler, düzenlenen törenle burs kartlarını aldı. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ilk burs kartını takdim etti. Programda konuşan Başkan Aydıner, "Öncelikle şunu ifade ediyorum bütçemiz elverdiği müddet zarfı içerisinde bütçeye gelen rakamların sosyal yardımlar kısmından size ne kadar çok yardım yapabiliriz gece gündüz demeden bunu düşünüyoruz. Yani bunu nasıl arttırabiliriz, bunun plan ve programını yapıyoruz. Bugün belki 3 binin üzerindeki değerli aile fertlerine bunu veriyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda bu sayıyı çok daha fazla arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü ihtiyacı olan ailelere bizim el atma zorunluluğumuz var. Bunu yapmazsak yarın Allah bunun hesabını bize sorar” dedi.

Başkan Aydıner'in elinden burs kartlarını aldılar

Başkan Aydıner konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın burada üç dört tane ev yandı. Hemen eşimle birlikte Sosyal İşler Yardım Müdürlüğümüz çok seri bir şekilde evlerin boyasını, badanasını, tamamen parçalanmış yok olmuş yanmış buzdolabını, çamaşır makinası, fırın, televizyon gibi bazı eşyaları almak üzere harekete geçti. Arkadaşlarımız tarafından boya badana işleri şuan yapılıyor. Bu evleri yanan kardeşlerimize de elimizden geldiği kadarıyla yardım yapmanı gayreti içinde olacağız. Aile içerisinde veya sokağınızda, mahallenizde bize gelmemiş, bize müracaat etmemiş mağdur, utanan sıkılan o tür insanları bulduğunuz zaman onların da acilen adreslerini bize bildirin. Biz evlerine gidelim gereği neyse onu da yerinde yapalım. Çünkü bizim her yere ulaşmamız mümkün değil. 11 mahallenin en uç noktasında gözükmeyen bir yerinde bekleyen aileler olabilir. Biz onları bilmiyorsak sizlerin onları bize bildirmenizi özellikle istirham ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından burs almaya hak kazanan öğrenciler Başkan Aydıner'in elinden burs kartlarını aldı.