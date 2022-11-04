Bayrampaşa Belediyesi'nden minik öğrencilere ‘geri dönüşüm' eğitimi

Daha yaşanabilir bir dünya için temizlik ve ‘sıfır atık' çalışmalarını titizlikle sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve çevre konulu eğitimler veriyor.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, okullarda öğrencilere geri dönüşüm ve çevre konulu eğitimler veriyor. Son olarak talepte bulunan Oğuzhan İlkokulu'nda verilen eğitimde öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği tek tek anlatıldı. Öte yandan, geri dönüşüm eğitimlerinin talepte bulunan ilçedeki diğer okullarda da verilmesi planlanıyor.