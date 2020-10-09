Bayrampaşa Belediyesinden uzaktan eğitime büyük destek

Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği uygulamanın haftanın 5 günü yüz yüze eğitime geçilinceye kadar devam edeceği öğrenildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgınından dolayı eğitim-öğretim faaliyetlerinin haftanın 5 günü yüz yüze yapılamaması nedeniyle uzaktan eğitim önem kazandı. Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri de online dersler uygulaması ile uzaktan eğitim programı başlattı. 5. 6. 7. ve 8. sınıflar, Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerini; 3. ve 4. sınıfların ise İngilizce, Fen Bilgisi ve Matematik derslerini Youtube üzerinden “Bayrampaşa Belediyesi Bilgi Evleri” kanalına abone olarak takip edebiliyor. Bilgi evi öğretmenlerinin kendi branşlarında anlatmış olduğu ve müfredata uygun olarak işlenen dersler, haftalık olarak güncellenerek öğrencilerin pekiştirme yapmalarına olanak sağlıyor.

Ayrıca haftanın belirli gün ve saatlerinde Bilgi Evleri öğretmenlerince 4. 5. 6. ve 7. sınıflar için Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce; 8. sınıflar için ise Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce, Türkçe ve İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük branşlarında öğrencilerle zoom üzerinden canlı dersler veriliyor.

Bilgi Evlerinin Rehberlik birimi de bu dönemde öğrencilere psikolojik destek vermek ve uzaktan eğitim esnasında onların derslere olan motivasyonunu sağlamak için öğrencilerle zoom üzerinden özel görüşmeler gerçekleştiriyor.