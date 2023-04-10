Bayrampaşa Belediyesi'nin Faaliyet Raporu'na onay verildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nu oy çokluğu ile onayladı. Mecliste, 2022 yılında hayata geçirdikleri projelerin bir bölümünü ve yeni hedef projelerini anlatan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Türkiye Yüzyılı'nda da yüz güldüren projelerimizle Bayrampaşa'mızda hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2022 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek ve karara bağlamak üzere Meclis Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında meclis salonunda toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2022 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

“Türkiye Yüzyılı'nda da yüz güldüren projelerimizle hizmetinizdeyiz”

2022 yılında hayata geçirdikleri projelerin bir bölümünü ve yeni hedef projelerini anlatan Başkan Atila Aydıner, “Ekip ruhu içinde canla başla çalıştık; bugüne kadar eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent mimarisinde arkamızda iz bırakan mega projelere birlikte imza attık. Proje üstüne proje geliştirerek ilçemizin değerine değer kattık. Çünkü bizim en büyük sevdamız Bayrampaşa'mız. Bugün, söz verdiğimiz gibi, çok sayıda projemizi bir bir tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmuş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bizler, betona değil, yeşile yatırım yapıyoruz. 45 bin metrekarelik alanda, toplam 15 fonksiyonlu Millet Bahçemizi tamamlıyoruz. İnşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Projemiz tamamlandığında vatandaşlarımızın yaşamına büyük renk katacak, gelecek kuşaklara çok güzel bir miras olarak kalacak ve ilçemiz Bayrampaşa da millet bahçesiyle anılacak. İlçemiz, kentimiz ve halkımız için hayırlı olsun. Türkiye Yüzyılı'nda da yüz güldüren projelerimizle Bayrampaşa'mızda hayatı kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yıllında yapılan çalışmalarımızda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize, belediye personelimize ve çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür, şükranlarımı sunuyorum. Yeni dönemin ilçemize, İstanbul'umuza ve değerli halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.