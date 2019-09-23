Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl kasım aydında başlattığı kitap toplama kampanyası büyük ilgi gördü. “Okuduğunuz kitapları bize getirin, okumayanlara ulaştıralım” sloganı ile devam eden kampanyada şu ana kadar yaklaşık 3 bin kitap toplandı. Toplanan kitaplar belediye bünyesindeki Nazmiye Kaya Kütüphanesinde, talepte bulunan, öğrencilere ve vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kenara atılıp okunmayan veya tozlu raflarda bekleyen okunmuş kitapları yeniden okuyucularla buluşturmak amacıyla başlatılan kampanya ile kültür dünyasına katkı sağlamak ve kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hedefleniyor.