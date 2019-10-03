Bayrampaşa Bilim Şenliği'nde öğrenciler hünerlerini sergiledi

Bayrampaşa Belediyesi ile TÜBİTAK'ın desteğiyle hazırlanan ve geleceğin bilim insanı olmayı düşünen öğrencilerin projelerini sunma fırsatı bulduğu Bayrampaşa Bilim Şenliği'nin açılışı yapıldı.

Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimleri sergileme alanı bulduğu Bayrampaşa Bilim Şenliği'ni organize etti. Bayrampaşa Belediyesi ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle Ciroz Yolu Pazar Alanı'nda yapılan şenliğin açılışını Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner birlikte gerçekleştirdi. Açılış sonrası Başkan Aydıner, Kaymakam Şenel ile birlikte stantları gezerek, öğrencilerin yapmış olduğu projeler hakkında bilgi aldı.

“Bilim merkezlerini Türkiye'de ilk defa biz kurduk”

Bilim Şenliği'nin açılışında konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi olarak bilime ve teknolojiye çok ama çok önem veren bir belediyeyiz. Özellikle daha bilim merkezleri Türkiye'de yokken Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi'ni ilk defa biz kurduk. Kurmuş olduğumuz bilim merkezinden tüm Türkiye'ye bilimi yaygınlaştırdık ve o belediyeler vasıtasıyla STK'lar ve devlet eliyle de artık bilim merkezleri açılmaya başladı. Bu bilim merkezi kurulduğundan bu güne kadar emeği geçmiş olan bütün herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şenlikte çok önemli buluşların olduğunu ifade eden Engin Ünal, “TÜBİTAK ve Bayrampaşa Bilim Merkezi katkılarıyla yaptığımız projeler var. Şuanda fizik evindeyiz. Burada engelsiz birim, kimya, biyoloji, matematik, akıl ve zeka oyunları gibi atölyelerimiz var. Fizik evinde elektrik üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları ve çeşitli prensipleri anlatıyoruz” dedi.