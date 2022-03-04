Bayrampaşa Gençlik Meclisi mart ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi

Bayrampaşa Belediyesi Gençlik Meclisi, mart ayı olağan toplantısını Başkan Atila Aydıner'in katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, başkanlık divanı ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı.

Bayrampaşa Gençlik Meclisi mart ayı toplantısını Başkan Atila Aydıner'in katılımıyla gerçekleştirdi. Meclis toplantısında başkanlık divanı ve ihtisas komisyonları seçimi yapıldı. İlk oturumlarını yapan Gençlik Meclisi üyelerinin heyecanını Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner paylaştı. Gençlik Meclisi üyeleri, oy birliğiyle Haşim Emir Esen'i başkanlığa seçti. Meclis 1. Başkanvekilliğine Kaan Yaşarlar, 1. Katip üyeliğine Aslı Tuğçe Ünver, 2. Katip üyeliğine ise Meltem Öztürk oy çokluğuyla seçildi.

"Biz onların önlerini açacağız"

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Gençlik Meclisi'nin gençlerle ilgili yapacakları projeleri birlikte yöneteceklerini söyledi. Gençlerin önlerinin açılması gerektiğini ifade eden Başkan Aydıner şöyle konuştu:

"Bayrampaşa Gençlik Meclisi'ni bugün başlattık. Hepsi kendi mahallelerinden seçilen meclis üyelerimiz. Onlar bizim yarınlarımız. Bugün burada her mahalleden birer ikişer temsilci olarak artık hem mahallelerine hem de Bayrampaşa'ya hizmet edecekler. Gençlerle ilgili yeni yeni projeler yapacaklar. O projeleri birlikte yürüteceğiz inşallah. Biz onların önlerini açacağız. Gençlerin istediklerini biz vermek zorundayız. Dolayısıyla kütüphane istediler bizden şu an 3 tane kütüphane açıyoruz. Yüzme havuzu istediler. Yüzme havuzu açıyoruz. Geziler istediler. Gençlerimizi milli ve manevi değerlerimizi hem geliştirmek hem de ülkemizi daha iyi tanıtmak maksadıyla gençlerimizi bu tür kültür gezilerine götüreceğiz. Bayrampaşa'da bir gençlik kitlesiyle buluşma, gençlerle birlikte onların gönüllerine girme projelerini zaten onlar şimdiden meraklılar hazırlıklarını yaptılar. Yeni projeleriyle beraber inşallah Bayrampaşa'da dokunmadığımız genç kalmayacak. Ben başta Gençlik Meclisi Başkanımıza ve bütün arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."