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Bayrampaşa haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Korona virüs ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da karasinek, sivrisinek, kene ve haşerelere karşı ilçedeki parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlamanın mayıs ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.


Bayrampaşa Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Korona virüse karşı cadde ve sokaklar mikro sisleme aracıyla düzenli olarak dezenfekte edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de parkları ve yeşil alanları karasinek, sivrisinek, kene ve haşerelerden arındırmak için ilaçlama yapıyor. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının mayıs ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, parklarda köpek gezdiren bazı vatandaşların köpeklerinin dışkılarını toplamadıkları ve bunun da karasinek popülasyonunda ciddi bir artışa neden olduğu kaydedildi.

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