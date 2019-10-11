Bayrampaşa heyeti Litvanya'da

'Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi' kapsamında proje ortağı Litvanya'nın Kaunas Belediyesini ziyaret eden Bayrampaşa heyeti, burada çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında şehir eşleştirme hibe programı kapsamında gerçekleştirilen, AB ve Türkiye tarafından finanse edilen ve Bayrampaşa Belediyesinin öncülüğünde yürütülen ‘Sağlık Sporda, Bağlan Hayata Projesi' çerçevesinde, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Gemici'nin öncülük ettiği heyet proje ortağı Litvanya'nın Kaunas Belediyesini ziyaret ederek burada çeşitli temaslar gerçekleştirdi.

Projenin Litvanya ayağı ele alındı

Projeyle ilgili Kaunas kentindeki yerel uygulamaları gözlemlemek amacıyla STK'lar ile gençlik ve spor merkezlerinde incelemelerde bulunan heyet, spor, sağlıklı yaşam ve sosyal hizmetler konularında bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu. Dört gün süren çalışma ziyareti boyunca projenin Litvanya ayağı ele alındı ve Bayrampaşa'daki çalışmalar değerlendirildi. Düzenlenen ortak basın konferansı ile de STK temsilcilerinin ve eğitimcilerin öğrencileri kötü alışkanlıklardan korumak için uyguladıkları metotlar ve çalışmalar masaya yatırıldı.

Ziyaret boyunca Türk heyete rehberlik eden Kaunas Belediye Başkan Yardımcısı Mantas Jurgutis, “Böyle anlamlı ve yararlı bir projeyi Bayrampaşa Belediyesi ile hayata geçirmekten ve Türk heyeti ülkemizde misafir etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Öte yandan Bayrampaşa heyeti, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan'ı da ziyaret ederek proje hakkında Turan'ı bilgilendirdi.

Proje ile ne amaçlanıyor?

Proje kapsamında, Bayrampaşa ile Kaunas belediyeleri arasında sağlıklı yaşam ve spor alanında şehir eşleştirme ilişkisinin geliştirilmesi ve uluslararası düzeyde vatandaşların sağlığını korumak ve dezavantajlı grupların sosyal hayata dâhil edilmesi planlanıyor. Proje sürecinde, sporu gençlerin yaşamının merkezine konumlandırmak ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla Bayrampaşa'daki liselerden 14-16 yaş aralığındaki toplam 400 öğrenci ve 32 öğretmen seçilerek onlara gençlerin sporla güçlendirilmesi ve sosyalleştirilmesi üzerine eğitim verilecek. Diğer taraftan Kaunas'ta farklı gençlik merkezlerinden 200 genç daha bu projeyle buluşturulacak. Proje ile uzun vadede ise Litvanya ve Türkiye'de kamuoyuna yönelik farkındalık kampanyaları ile gençlerin büyük bir bölümünün madde bağımlılığı konusunda bilincinin ve duyarlılığının arttırılması amaçlanıyor.