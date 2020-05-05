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Bayrampaşa, Kızılay'a kan vermeye koştu

Kızılay için Bayrampaşa Belediyesi’nce düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kızılay için Bayrampaşa Belediyesi'nce düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok sayıda vatandaş, kan bağışının yapıldığı çadırların önünde sosyal mesafeye uygun olarak kuyruklar oluşturdu. Başkan Aydıner, “Büyük bir duyarlılık göstererek, bu kritik dönemde kan veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.



Korona virüs salgını nedeniyle kan stokları azaldığı belirtilen Kızılay için harekete geçen Bayrampaşa Belediyesi, kan bağışı kampanyası düzenledi. “Haydi Bayrampaşa! Kan Ver, Hayata Can Ver!” sloganıyla Kızılay Bayrampaşa Şubesi ile birlikte düzenlenen kampanya, Bayrampaşa Hoca Hayri Efendi Merkez Camii önünde gerçekleştirildi. Kampanyaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, kan bağışının yapıldığı çadırların önünde sosyal mesafeye uygun olarak uzun kuyruklar oluşturdu.



"Bu kritik dönemde Kızılay'a kan veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum"


Bayrampaşalıların yardımlaşma ve dayanışma konusunda oldukça duyarlı olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “En dar ve zor zamanlarımızda imdadımıza yetişen Kızılay'ın çağrısına kulak vererek kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyamıza katılarak, bu kritik dönemde Kızılay'a kan veren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu kanlar ülkemizin dört bir yanında insanlara hayat vermek için kullanılacak” dedi.

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