Bayrampaşa Kuru Gıda Hali'nde korkutan yangın

İstanbul Bayrampaşa'daki Kuru Gıda Hali'nde elektrik tesisatında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken dükkanlardaki vatandaşlar tahliye edildi.

Olay, Mega Center Kuru Gıda Hali'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında elektrik tesisatından kaynaklı yanma meydana geldi. Çıkan yangın çevrede bulunan palet ve lastiklere sıçrayarak büyüdü.

Esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dükkanlarında bulunan esnaf dışarı çıkartılarak bina tahliye edildi. Yangında yaralanma veya can kaybı olmazken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Yangının çıkış anını aktaran hal esnafı Mehmet Karakaş,“Dumanların çıktığını gördük. Alt katta dükkanlar var. Oradan çıktığını söylediler. Müdahale ediyorlar. Hala kontrol altına alınmadı. Elektrik tesisatından olduğunu söylüyorlar. Lastiklere ve paletlere sıçramış. Öyle büyüyüp gitmiş. Mazgallar var. Oradan duman çıkıyor. Esnaf zor durumda. Zayiat büyük. Tahliyeler gerçekleşti. Can kaybı yok” diye konuştu.