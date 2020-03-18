İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.

Ekipler, sebze ve meyvelerin bulundu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.


Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler genişleterek devam ediliyor. Alınan önlemler nedeniyle vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar dezenfekte edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali de ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.


Meyve ve sebzelerin bulunduğu alanın dezenfekte edilmediğini söyleyen HALDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat dayan, “Meyve ve sebzenin bulunduğu yerlerde ilaçlama yapmıyoruz. Yürüyüş yolları, araba yollar ilaçlanıyor. İnsan sağlığına faydalı diye bizde dezenfekte işlemi yapıyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.