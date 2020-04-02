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Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. İBB, Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan ‘Korona Virüs Timi' sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali içerisinde dezenfekte çalışması yaptı.


Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, hal içerisinde bulunan yönetim binasının bulunduğu alanda dezenfekte edildi.

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