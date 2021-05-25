Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde yangın

Paletler ve plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altında alındı. Yangın drone ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde bulunan bir sebze deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tahta paletler ve plastik kasaların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangın, iş yerini sardı. Yangına çevredeki hal esnafı müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı iş yeri drone ile havadan da görüntülendi.