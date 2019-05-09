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Bayrampaşa'da 2 daire alevlere teslim oldu

İstanbul Bayrampaşa’da bir binada çıkan yangın 2 daireyi küle çevirdi.

İstanbul Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangın 2 daireyi küle çevirdi. Yangında şans eseri yaralanma veya can kaybı olmadı.


Olay, Ortamahalle Mahallesi Asma Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Daireden çıkan alevler kısa süre içerisinde üst katı da sardı. Vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın çevresini emniyet şeritleriyle kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan dairelerin boş olması olası bir faciayı önlerken yangının çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

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