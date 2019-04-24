Bayrampaşa'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayrampaşa'da da coşkuyla kutlandı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Başkan Atila Aydıner, koltuğunu Tuna İlkokulu öğrencileri Elif, Yağmur ve Emir'e bıraktı. Oldukça heyecanlı olan ‘minik başkanlar' telsizle birimleri denetleyerek görevde olan personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle sabah erken saatlerde Tuna İlkokulunun öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul eden Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, 23 Nisan'da koltuğunu minik öğrenciler Elif, Yağmur ve Emir'e bıraktı. Oldukça heyecanlı olan ‘minik başkanlar' telsizle birimleri denetleyerek görevde olan personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sevinç ve coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi, Bayrampaşa'da da büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlandı. Bu seneki kutlamaların adresi Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu. Kutlama programına Başkan Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Müftüsü Yılmaz Küçük, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Yaşar Kaba ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan program öğrencilerin folklor gösterisiyle devam etti. Minik öğrenciler, gösterileriyle büyük beğeni topladı.

“Çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan'dır”

Programda konuşan Başkan Atila Aydıner, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. TBMM'nin kuruluşunun 99'uncu yıldönümünde geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 Nisan heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan'dır. 23 Nisan'da bir yandan çocuklarımızı güldürüp eğlendirirken, diğer taraftan aziz milletimizin bağımsızlık yolunda çektiği büyük sıkıntıları ve şanlı zaferlerini evlatlarımıza anlatmak hepimizin görevi olmalıdır. Bizim geçmişimiz zaferlerle doludur. O nedenle aziz milletimizin tarih boyunca yazdığı kahramanlık destanları evlatlarımıza bir bir anlatılmalıdır. Bugün dünyada büyüklerin çıkardığı savaşların en büyük sıkıntısını maalesef masum çocuklar çekiyor. Bizler, çocukların öldürülmediği onların güldürüldüğü bir dünya arzuluyoruz" dedi.