Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Bayrampaşa'da kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılmış olan 4 katlı binanın çatısı bir anda tutuşarak alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Toros Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle boşaltılan ve evsizlerin uğrak noktası haline geldiği öğrenilen 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binada çıkan yangına müdahale etti. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü. Kısa süreli panik oluşturan yangını itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.