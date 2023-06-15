Bayrampaşa'da 50 bin fesleğen dağıtılacak

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel ‘Fesleğenli Bahar Etkinliği' kapsamında ilçe genelinde toplam 50 bin fesleğen dağıtıyor. Bayrampaşa'yı karış karış gezerek vatandaşlara fesleğen dağıtan Başkan Atila Aydıner, “Bu yıl da on binlerce fesleğen dağıtarak vatandaşlarımızın bahar sevincine güzel bir renk ve koku katmayı sürdürüyoruz” dedi.

Bayrampaşa Belediyesi, geleneksel 'Fesleğenli Bahar Etkinliği' kapsamında ilçenin 11 mahallesinde toplam 50 bin fesleğen dağıtımı gerçekleştiriyor Etkinliğe katılarak vatandaşlara fesleğen dağıtan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Bayrampaşa'mızın cadde ve sokakları, kıymetli komşularımızın evleri yine fesleğen koksun istedik Bu düşünceyle bu yıl da on binlerce fesleğen dağıtarak vatandaşlarımızın bahar sevincine güzel bir renk ve koku kattık. Etkinliğimize gönülden destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Fesleğenin faydaları

Hoş kokulu bir çiçek olarak evleri süsleyen fesleğen, aynı zamanda mutfakta yemeklere lezzet katan bir bitkidir. Sakinleştirici özelliği ile vücudu rahatlatır. Enerji verir. İştah açıcıdır. Hazımsızlığı giderir. Öksürüğü ve baş dönmesini keser. Ağız içindeki yaralara karşı faydalıdır. Arı sokmasında zehrin etkisini azaltır. Çayı yapılıp içilirse bağırsak gazlarını giderir. Cildi rahatlatır. Fesleğen ile hazırlanan losyonlar ile saç derisine masaj yapılırsa saç köklerini güçlendirir. Fesleğen yağı selülit şikayetlerini azaltır. Fesleğen kokusu sivrisinek ve tahtakurusu gibi canlıları uzaklaştırır.

Fesleğen nasıl kullanılır?

Hem taze, hem de kurutularak kullanılan fesleğen, pişirilen ya da çiğ yenilen yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Pişirildiğinde tadını çabuk yitirdiği için, genellikle yemeklere servis aşamasında ilave edilir. Esans yapımında da kullanılan fesleğen, baharat olarak çorbalara ve salatalara da katılır.