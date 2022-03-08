Bayrampaşa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü coşkuyla kutlandı

Bayrampaşa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için hazırlanan programla ilçe genelinde yaşayan kadınlar doyasıya eğlendi.

Bayrampaşa'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için özel bir program düzenlendi. Programda fuaye alanında kadınlar, el emeği ürünlerini sergiledi. Sergi sonrasında Türk Sanat Müziği sanatçısı Özge Kılıç kadınlara dolu dolu bir konser verdi. Hayrunnisa Mermi tarafından Su Musiki Şifa Konseri'yle katılımcılar adeta huzur buldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve ilçe genelinde yaşayan 700 kadın katıldı. Başkan Aydıner program sonunda tüm kadınlara karanfil dağıttı.

"Hanımlar olmadan bu ülke olmaz"

Kadınlarla birlikte yollarına devam edeceklerini dile getiren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Hanımların olmadığı hiçbir yer yok. Hanımlar olmadan zaten bu ülke olmaz. Hanımlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamlı günde her birinizi en kalbi duygularımla yürekten kutluyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Gününüz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

"Bir kadın kendisi için ayaklarının üstünde durmalı"

Belediyelerin verdiği el işi kurslarıyla gelir elde eden Yasemin Sancaklı, "Belediyelerin vermiş olduğu bu etkinliğe katıldım. Kadınlar günümüz kutlu olsun. Ben şu anda kasnakta boncuklar, iğne oyaları, boncuk işleri, el örgüsü, dikiş, nakış gibi aklınıza gelen her şeyi yapıyorum. Bu yeteneğimi belediyemizin vermiş olduğu el işi kursuna giderek geliştirdim. Bir kadın gerek ailesi için gerek eşi için ama en önemlisi kendi için ayaklarının üstünde durmalı" dedi.

"Kadınların güçlü olduğuna inanarak herkesin bir şeyler başarabileceğine inanıyorum"

Etkinliğin çok güzel olduğunu belirten Kadriye Camgöz, "Bugün amatörce başladığım resimlerimi ufakta bir desteği olsun diye burada sergilemeye geldim. İnsan bir şeylerle uğraşmak ister, can sıkıntısı olur o şekilde başladım. Ben kadınların her yerde güçlü olduğunu düşünen bir insan olarak herkesin bir şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Gayet güzel bir etkinlik. Bayrampaşa'nın sosyal olarak güzel uğraşları var" şeklinde konuştu.