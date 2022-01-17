İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bayrampaşa'da Arif Şentürk rüzgarı esti

Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne aldı.


Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Sahnede birbirinden güzel türküler seslendiren ve Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşatan usta sanatçı Şentürk'e zaman zaman Rumeli Ekrem de eşlik etti. Konsere katılan ve Şentürk'e çiçek veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Arif Şentürk, tam 54 yıldır sanatımıza değer katan büyük bir değer” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.