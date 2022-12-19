Bayrampaşa'da bir adamı sopayla komalık ettiler: Saldırı anı kamerada

Bayrampaşa'da 7 ay önce bir çay ocağında saldırıya uğrayan 33 yaşındaki adam komalık oldu. Adamın çivili sopalarla ve tabureyle dövüldüğü anlar kameraya yansıdı. İddiaya göre iftira sonucu saldırıya uğradığı kişiler tarafından hala ölümle tehdit edildiğini ileri süren 33 yaşındaki adam, yetkililerden yardım isteyerek şahısların ceza almalarını talep etti.

Olay Bayrampaşa'da Sebze ve Meyve Halinde 17 Mayıs tarihinde yaşandı. İddiaya göre, Feyyaz Uyanık çay ocağında oturduğu sırada iftira sonucu 4 kişinin saldırısına uğradı. Bir şahıs, önce kafasında sandalye kırarken çay ocağına gelen diğer 3 kişi ise 33 yaşındaki Feyyaz Uyanık'a sopa tekme ve tokatla saldırdı. Bir anda 4 kişinin saldırısına uğrayan Feyyaz Uyanık neye uğradığını şaşırırken, saldırganlardan kendini koruyamadı. Çay ocağında bulunan diğer şahıslar, araya girerek kavgayı ayırmaya çalışanlara “namus meselesi araya girmeyin” diye tehditler savurduğu iddia edildi. Şüpheli kişiler Feyyaz Uyanık'ı feci şekilde darp edip komalık ederken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Feyyaz Uyanık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp edilen Uyanık, komadan çıktıktan sonra başka birinin iftirası sonucu saldırıya uğradığını öğrendiğini belirtti. Feyyaz Uyanık polise giderek sopalı saldırganlardan şikayetçi olurken saldırı anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Uyanık, saldırıya uğradığı kişiler tarafından hala ölümle tehdit edildiğini öne sürerek yetkililerden yardım istedi.

“Konu iftiraya kurban gitmemdi”

Amaçlarının öldürmek olduğunu belirten Feyyaz Uyanık, “Arkadaşımızla beraber kahvede tostla beraber çayımızı içerken birden arkamda darbe hissettim saldırıya uğradım sebebini bilmediğim bir saldırı ardından telefonum gasp edildi, 4 gün boyunca hastanede yatışım vardı. İki gün komada yattım ölümcül darbeler aldım, sebebini ilk etapta namus meselesi olarak bildirdiler ardından iftiraya kurban gittiğimi anladılar. Şahıslar bu süreçte tehditler, baskı altına alma, aile fertlerime zarar verme adı altında; ben de bu tehditlere boyun eğmedim, hukuk mücadelemi sürdüreceğimi söyleyip direndim. Haklı olduğumu anlayıp haksız olduklarını anladılar konu bir iftiraya kurban gitmemdi bana zorbalıkla 1 milyonluk senet imzalatmaya çalışmalarıydı konu bu, buna ait somut delillerimiz var savcılığa sunacağız. Son tehdit bu ayın 6'sında bıçaklı saldırıya uğramam oldu, sen hala şikayetini geri almıyor musun tarzında saldırıya maruz kaldım kendimi savundum. Dün akşam attığı “Korkunun acele faydası yok” şeklinde durum paylaşarak tehditlerde bulundu. Bu ölümcül darbelere rağmen bu şahısların hiçbiri tutuklanmadı, devlet büyüklerimden tek isteğim can güvenliğim yok koruma talep ediyorum. Arkadaşımla kahvaltımı yaptığım sırada şahıs büfeden sigara aldı bizim masamıza oturdu muhabbet etmeye çalışırken, başka biri geldi tanışıklığımız var ama samimiyetimiz yoktu birden tostumu yerken arkadan darbe aldım, daha önce hiç görmediğim iki şahıs daha geldi çivili sopalarla ölümcül darbeler vurmaya başladılar. Arkadaşımla ben şokun etkisindeyiz ben kendimi savunurken o ayırmaya çalışıyor engel olup darbe vurmaya devam ediyorlar. Son evrede aşırı kan kaybettiğim için can verdiğimi düşünüp bıraktılar. Amaçları darp etmek değil öldürmeye gelmişlerdi” dedi.