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Bayrampaşa'da camiler dezenfekte edildi

İlçedeki cami ve mescitleri dezenfekte eden Bayrampaşa Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan’da da vatandaşların ibadetlerini sağlıklı mekanlarda yapmalarını sağlıyor.

İlçedeki cami ve mescitleri dezenfekte eden Bayrampaşa Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan'da da vatandaşların ibadetlerini sağlıklı mekanlarda yapmalarını sağlıyor.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki cami ve mescitlerde dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler, ilçedeki camilerin ıslak zeminlerinin yanı sıra halıları üzerinde de dezenfekte uygulaması gerçekleştirdi. Böylece vatandaşların on bir ayın sultanı Ramazan'da da ibadetlerini sağlıklı mekanlarda yapmaları sağlanıyor. Çalışmalar, ortak kullanım alanlarında, yıl boyunca belirli dönemlerde uygulanıyor.

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