Bayrampaşa'da cep telefonu hırsızlığı kamerada

Bayrampaşa'daki bir kişi aracını kısa süreli park ederek alışveriş için bir dükkana girdi. O esnada aracın camlarının açık olduğunu gören şahıs kimsenin olmadığını görünce telefonu çalıp kaçtığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında Bayrampaşa Manastır Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde aracını ile gelen bir sürücü, aracını yol ortasına camları açık bir şekilde park edip ayrıldı. Bu esnada yoldan geçen kişi otomobilin sahibini takip ederek araca yaklaştı. Şahısın uzaklaştığını fark eden hırsız fırsattan istifade edip hemen araçtaki telefonu çalıp kaçtı. O anlar ise cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“Bu tarz olaylar olmasın”

Mahalle sakinlerinden Barış Karagöz, üzücü bir durum olduğunu belirterek, “Cumartesi günü çorapçıya gelen müşteri aracını yola park ediyor ve camlarını açık bırakıyor şahıs aracın yanına gelip camdan bakarak telefonun içeride olduğunu görüp telefonu çalıp gidiyor. Şahıs bu çevrede gördüğümüz bir kişi, bu tarz olayların olmamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.