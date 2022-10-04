Bayrampaşa'da çocuk şenliğinde doyasıya eğlence

Bayrampaşa Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği çocuk şenliğinde, çocuklar doyasıya eğleniyor. Belediye Başkanı Atila Aydıner de çocukların büyük mutluluk yaşadığı şenliğe katılarak onların sevincine ortak oluyor. Şenliğin 14 gün boyunca devam ettirilmesi planlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü, yeni dönem kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde çocuk şenliği düzenliyor. Okul bahçelerinde 19.00-22.30 saatleri arasında düzenlenen şenlikte; interaktif çocuk oyunları, Hacivat-Karagöz, palyaço ve yüz boyama, illüzyon ve müzikli kukla gösterileri, jonglör, şişme top havuzu, tırmanma piramidi, trambolin, dev kaydırak, yarışmalar ve müzik dinletisi yer alıyor. Ayrıca şenlik boyunca çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır ve şerbet ikram ediliyor; çeşitli hediyeler veriliyor. Birbirinden renkli etkinliklerle çocukların gönüllerince eğlendiği şenliğe katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de onların mutluluğuna ortak oluyor.

“Eğitim kadar eğlence de önemli”

Çocuk şenliğinde konuşan Başkan Atila Aydıner, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte tatilden dönen sevgili öğrencilerimiz için keyifli bir şenlik düzenliyoruz. Sevgili çocuklarımız için eğitim kadar eğlence de önemli. Çocuklarımızın eğlenmeleri ve stres atmaları gerekiyor. Bu düşünceyle toplam 14 gün süreli güzel bir çocuk şenliği başlattık ve bunu büyük bir coşkuyla devam ettireceğiz” dedi.

Etkinlik yapılacak okullar ise şöyle:

"3 Ekim Pazartesi Ahmet Haşim İlkokulu (Yenidoğan Mahallesi)

4 Ekim Salı Uluğbey İlkokulu (Terazidere Mahallesi)

5 Ekim Çarşamba Nail Raşit İlkokulu (İsmetpaşa Mahallesi)

6 Ekim Perşembe Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu (Kartaltepe Mahallesi)

7 Ekim Cuma Şair Baki İlkokulu (Altıntepsi Mahallesi)

8 Ekim Cumartesi Atatürk Parkı (Belediye Önü)

10 Ekim Pazartesi Nuri Örs Ortaokulu (Yıldırım Mahallesi)

11 Ekim Salı Şakire Sadi Obdan İlkokulu (Cevatpaşa Mahallesi)

12 Ekim Çarşamba Mobil İmam Hatip Ortaokulu (Altıntepsi Mahallesi)

17 Ekim Pazartesi Atatürk İmam Hatip Ortaokulu (Kocatepe Mahallesi)

18 Ekim Salı Mustafa Itri İlkokulu (Muratpaşa Mahallesi)

19 Ekim Çarşamba Bayrampaşa İlkokulu (Yıldırım Mahallesi)

20 Ekim Perşembe Oğuzhan İlkokulu (Kartaltepe Mahallesi)

22 Ekim Cumartesi Kiptaş Konutları (İsmetpaşa Mahallesi)"