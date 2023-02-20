Bayrampaşa'da depremzedeler için Kur'an-ı Kerim okundu

İstanbul Bayrampaşa'da, 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için yardımların toplandığı Bayrampaşa Semih Erden Spor Salonu'nda Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve eşi Melahat Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı, Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.