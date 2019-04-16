Bayrampaşa'da et ve et ürünleri satan iş yerlerine sıkı denetim

Denetimler kapsamında kasaplar, balıkçılar ve marketlerin et reyonları periyodik olarak denetleniyor.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, periyodik gıda denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı ekipler tarafından kasaplar, balıkçılar ve marketlerin et reyonları sıkı denetime tabi tutuluyor. Denetimlerde etlerin menşei, muayenesi, saklama koşulları, kıyma makinelerinin yönetmeliğe uygunluğu, iş yerlerinin temizliği ve hijyen koşulları tek tek kontrol ediliyor. İlçede bulunan 150 civarındaki et ve su ürünü satan kasap ile market, yıl içerisinde Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik denetimlere tabi tutuluyor. Ayrıca vatandaşlardan herhangi bir şikayet olduğunda ve iş yeri yeni açıldığında da denetim yapılıyor.