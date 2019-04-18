Bayrampaşa'da faaliyet raporu mecliste kabul edildi

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek ve karara bağlamak üzere Meclis Birinci Başkan Vekili Ali Hacınoğmanoğlu başkanlığında toplandı. Basın mensuplarının da takip ettiği toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2018 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

“Bayrampaşa'ya dev bir meydan yapacağız”

Bayrampaşa Belediyesi'nde her şeyin şeffaf bir şekilde yürüdüğünü belirten Başkan Aydıner, “Bugüne kadar elimizdeki imkanlarla en güzel ve en yararlı projeleri hayata geçirmenin gayreti içinde olduk. Bundan sonra da gelir ve gider dengesini gözeterek emin adımlarla Bayrampaşalı hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Belediyemizin gelirlerini arttırıcı bir dizi önerimizi ilgili kurumlarımıza ilettik. Atacağımız adımlar ile bütçeyi rahatlatacağız. Bayrampaşa'mızı da hasret duyduğu 15 bin metrekarelik dev meydana kavuşturacağız. Hizmet adına a'dan z'ye ne varsa hepsi bizim projelerimiz içerisinde mevcut. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber el ele, omuz omuza ve gönül gönüle hep beraber geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2018 yıllında yapılan çalışmalarda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize, belediye personelimize ve çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ilçemize, şehrimize, ülkemize ve değerli halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Abdul Fettah Dindar da, bazı harcama kalemlerinde kısıtlama yapılması gerektiğini savundu ve yeni dönemde bütçenin daha idareli kullanılması gerektiğini söyledi.