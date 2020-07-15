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Bayrampaşa'da fırınlara hijyen denetimi

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda hijyen denetimi yaptı ve korona virüs salgını hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Toplam 66 fırını denetleyen ekipler, kurallara uymayan 34 işletmeye ise idari yaptırım uyguladı.


Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, zabıta ekipleri ile birlikte Bayrampaşa'daki ekmek üretim ve satış yerlerini bir bir denetledi. Toplam 66 fırında gerçekleştirilen hijyen denetiminde; işçilerin sağlık muayene kartları, iş elbiseleri, hamurun yapıldığı tekneler, işçilerin saç sakal kontrolleri, maske, galoş ve bone kullanımı, soyunma odaları, hamurların bekletildiği odalar, gıdaların bekletildiği dolaplar, un çuvallarının saklandığı ambarlar, odaların temizliği ve sağlığa uygunluk durumu, üretim suları, dezenfekte, paspas temizliği, havalandırma sistemleri, etiketler, ekmek gramajları tek tek kontrol edildi ve korona virüs salgını hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin sonunda, kurallara uymayan 34 işletmeye ise idari yaptırım uygulandı.

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