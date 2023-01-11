Bayrampaşa'da havai fişekli saldırının şüphelisi yakalandı

İstanbul Bayrampaşa'da platonik aşık olduğu kadının arkadaşının dükkanına havai fişek atan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 9 Ocak tarihinde Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde bir şüphelinin havai fişeği yakıp işyeri içerisine attığı ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı bilgisi edinilmesi üzerine harekete geçmiş, çalışmaların devamında ve güvenlik kameraların incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şahsın F.S. isimli şahıs olduğu belirlenmişti. Şüpheli şahıs 10 Ocak tarihinde Bayrampaşa ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan F.S. isimli şahıs, “Kasten Yaralama”, “Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Düşürme”, “6136 sayılı silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanun” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından işlem yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.