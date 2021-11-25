Bayrampaşa'da her öğretmen için bir ağaç

Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Bayrampaşa'da görev yapan her öğretmen için bu yıl yangınlarda zarar gören alanlara birer ağaç dikti. Yaklaşık 3 bin ağacın toprakla buluşturulmasıyla ‘Bayrampaşalı Öğretmenler Hatıra Ormanı' oluşturulması amaçlanıyor.

Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde doğa dostu bir uygulamaya imza attı. Uygulama kapsamında, Bayrampaşa'da görev yapan her öğretmen için bu yıl yangınlarda zarar gören alanlara birer ağaç dikildi. Yaklaşık 3 bin ağacın Aydın'ın Yazır köyünde toprakla buluşturulmasıyla ‘Bayrampaşalı Öğretmenler Hatıra Ormanı' oluşturulması amaçlanıyor.

Başkan Aydıner öğretmenlerle bir araya geldi

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenler ile bir araya geldi. Tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Başkan Aydıner, “Dünden bugüne nice nesiller yetiştirerek geleceğimizi inşa eden kıymetli öğretmenlerimize çok şey borçluyuz. Eli öpülesi her bir öğretmenize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İlçemizde görev yapan öğretmenlerimiz adına, bu yıl yangınlarda zarar gören alanlarda, hatıra ormanı oluşturuyoruz” dedi.