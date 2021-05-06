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Bayrampaşa'da kağıt deposunda yangın

Bayrampaşa’da kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Bayrampaşa'da kağıt deposu olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre Bayrampaşa Maltepe'de kağıt deposu olarak kullanılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Depodaki kağıtların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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