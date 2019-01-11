Bayrampaşa'da kedilerin de bir ‘yuvası' oldu

Bayrampaşalı öğrenciler, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile sokak kedileri için evler yaparak, parklara yerleştirdi. Soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olarak yapılan kedi evleri hem kedileri hem hayvanseverleri mutlu etti.

Bayrampaşa Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Bayrampaşa Belediyesi'nin desteği ile sokak kedileri için elleriyle evler yaptı. Daha sonra da bu evler Yıldırım Beyazıt Parkı'na yerleştirildi. Soğuk havalarda kedilerin sığınabileceği bir liman olması amacıyla yapılan kedi evleri hem kedileri hem hayvanseverleri mutlu etti.

Bayrampaşa'da belediye tarafından yapılan çok sayıda ‘kedi köşkü' de bulunuyor. Bu köşklerde kedilerin yeme-içme ve barınma ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından karşılanıyor.