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Bayrampaşa'da kıyafetler geri dönüşüm kumbaralarında birikiyor

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği ‘kıyafet kumbaraları’ ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği ‘kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.


Geri dönüşüm için büyük çaba sarf eden Bayrampaşa Belediyesi, ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen ‘kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.


İlçede bulunan kıyafet kumbarası noktaları ise şu şekilde:


“Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Önü


Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site İçi


Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi Park Önü


Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak


Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak


Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Önü


İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı Önü


İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak


Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı Önü


Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı İçi


Kartaltepe Mahallesi Muhtarlık Önü


Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı Yanı


Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Önü


Kocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi Önü


Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı İçi


Muratpaşa Mahallesi AEG Durağı


Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park İçi


Vatan Mahallesi Muhtarlık Önü


Orta Mahalle Fatih Parkı Önü


Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi


Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi İçi


Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Otopark Yanı


Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Yürüyüş Yolu Yanı


Yıldırım Mahallesi Muhtarlık Önü


Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı.”

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