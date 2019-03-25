Bayrampaşa'da kıyafetler geri dönüşüm kumbaralarında birikiyor

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği ‘kıyafet kumbaraları’ ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.
Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği ‘kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.
Geri dönüşüm için büyük çaba sarf eden Bayrampaşa Belediyesi, ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen ‘kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.
İlçede bulunan kıyafet kumbarası noktaları ise şu şekilde:
“Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Önü
Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site İçi
Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi Park Önü
Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak
Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak
Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Önü
İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı Önü
İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak
Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı Önü
Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı İçi
Kartaltepe Mahallesi Muhtarlık Önü
Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı Yanı
Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Önü
Kocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi Önü
Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı İçi
Muratpaşa Mahallesi AEG Durağı
Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park İçi
Vatan Mahallesi Muhtarlık Önü
Orta Mahalle Fatih Parkı Önü
Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi
Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi İçi
Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Otopark Yanı
Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Yürüyüş Yolu Yanı
Yıldırım Mahallesi Muhtarlık Önü
Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı.”