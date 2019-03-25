Bayrampaşa'da kıyafetler geri dönüşüm kumbaralarında birikiyor

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği ‘kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.

Geri dönüşüm için büyük çaba sarf eden Bayrampaşa Belediyesi, ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen ‘kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.

İlçede bulunan kıyafet kumbarası noktaları ise şu şekilde:

“Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi Önü

Altıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site İçi

Altıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi Park Önü

Cevatpaşa Mahallesi Gökhan Sokak

Cevatpaşa Mahallesi Derya Sokak

Cevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Önü

İsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı Önü

İsmetpaşa Mahallesi Uluhan Sokak

Kartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı Önü

Kartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı İçi

Kartaltepe Mahallesi Muhtarlık Önü

Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı Yanı

Kocatepe Mahallesi Muhtarlık Önü

Kocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi Önü

Muratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı İçi

Muratpaşa Mahallesi AEG Durağı

Terazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park İçi

Vatan Mahallesi Muhtarlık Önü

Orta Mahalle Fatih Parkı Önü

Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi

Yenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi İçi

Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Otopark Yanı

Yıldırım Mahallesi Şehir Parkı Yürüyüş Yolu Yanı

Yıldırım Mahallesi Muhtarlık Önü

Yıldırım Mahallesi Sevgi Parkı.”