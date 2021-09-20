Bayrampaşa'da klima sökenler görenlere pes dedirtti

Bayrampaşa'da bir işyerinin klimasını söken 5 kişinin tehlikeli çalışması görenlere pes dedirtti. Vatandaşlar tarafından kayıt altına alınan anlarda, klima söken kişilerin canlarını hiçe saydıkları görülüyor.

Olay, Bayrampaşa Numune Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir işyerinin klima ünitesini söken 5 kişi, hiçbir güvenlik önlemi almadı. Canlarını hiçe sayarak klima sökmeye çalışan kişileri, çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Klimanın sökümü esnasında yaşananlar, Kazasız kul olmaz ekibinden Hüseyin Akdeniz tarafından görüntülendi. Görüntülerde, işyerinin camına çıkarak aşağıya sarkan iki kişinin klima ünitesinin iplerinden tuttukları, caddede kurdukları merdivene çıkan iki kişinin klimayı yukarı doğru ittiği, diğer kişinin ise üstünde iki kişinin bulunduğu merdiveni tuttuğu görülüyor.