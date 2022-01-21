Bayrampaşa'da korkutan yangın

Bayrampaşa'da bir iş hanının tekstil deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Bayrampaşa, Terazidere Mahallesi Feza Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı iş hanının en alt katı olan ve tekstil deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak depoda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.