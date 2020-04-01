Bayrampaşa'da Korona virüs ile mücadele aralıksız sürüyor

Kamusal alanları bir bir dezenfekte eden belediye ekipleri bir yandan da cadde ve sokakları tek tek yıkıyor.

Ülkeler için büyük bir tehdit haline gelen Korona virüs yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 200'den fazla ülkede görülen korona virüse karşı aldığı tedbirleri en üst seviyeye çıkardı. Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü kamu binalarını, kamusal alanları, sağlık merkezlerini, kamu ve toplu ulaşım araçlarını bir bir dezenfekte ederken temizlik işleri müdürlüğü de ilçenin 11 mahallesindeki toplam 884 cadde ve sokağı tek tek yıkayarak vatandaşlara sağlık yaşam alanları sunuyor.