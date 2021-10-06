Bayrampaşa'da mahalle bekçisi intihar girişiminde bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da, Esenler ilçesinde görevli mahalle bekçisi F.Y. tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan F.Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Olay, Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, mahalle bekçisi F.Y. henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırım kenarında tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekipleri tarafından Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. İntihar girişiminin ardından polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Olayda kullanılan tabanca polis ekipleri tarafından delil olarak alındı.