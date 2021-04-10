Bayrampaşa'da meclis 2020 yılı faaliyet raporunu onayladı

2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek için toplanan Bayrampaşa Belediye Meclisi, raporu oy çokluğu ile onayladı. 2020 yılında hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlatan ve ilçedeki Covid-19 çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Atila Aydıner, “Önümüzdeki dönem için birçok alanda yepyeni projeler planladık. Tüm bu projelerimizi belirli bir plan dahilinde hep birlikte hayata geçireceğiz ve ilçemize canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nu görüşmek ve karara bağlamak üzere Meclis İkinci Başkan Vekili Mehmet Çakır başkanlığında belediye kültür salonunda toplandı. Toplantıya Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Yapılan görüşmelerin ardından 2020 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

“En büyük sevdamız Bayrampaşa'mız”

2020 yılında hayata geçirdikleri projeleri sunum eşliğinde anlatan ve ilçedeki Covid-19 çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Atila Aydıner, "Bayrampaşa'nın bir evladı olarak ilçemize hizmet yolunda acısıyla tatlısıyla gururla dolu 10 yılı arkamızda bıraktık. Halkımızın efendisi değil, hizmetkarı olmakla hep gururlandık. Canla başla çalıştık; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, kültürde, sanatta, sporda, kent estetiğinde ve kent mimarisinde arkamızda iz bırakan mega projelere imza attık. Proje üstüne proje geliştirerek ilçemizin değerine değer kattık. Çünkü bizim en büyük sevdamız Bayrampaşa'mız. Önümüzdeki dönem için de birçok alanda yepyeni projeler planladık. Tüm bu projelerimizi belirli bir plan dahilinde, hep birlikte hayata geçireceğiz ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2020 yılında yapılan çalışmalarımızda emeği geçen başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, birim müdürlerimize, belediye personelimize ve çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni dönemin ilçemize, şehrimize, ülkemize ve değerli halkımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Gökhan Dal da, bazı harcama kalemlerinde kısıtlama yapılması gerektiğini savundu ve yeni dönemde bütçenin daha idareli kullanılması gerektiğini söyledi.