Bayrampaşa'da minik futbolcular şehitler için sahaya çıktı

Bayrampaşa'da İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen futbol turnuvasında minik futbolcular şehitler için sahaya çıkarak ter döktü. 8 takımdan oluşan turnuvada ilk maçlar oynanırken, etkinliğine katılan ünlü isimler de birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Bayrampaşa'da İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından şehit ailelerine destek amaçlı futbol turnuvası düzenlendi. Düzenlenen turnuvaya İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Nur Ertrük, Başkanı Hakan Sulu, Başkan Vekili Kadir Balık, Kültür ve Sanat Başkanı İlyas Çağlayan, TMB TV genel yayın yönetmeni Sahil İmanov, İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, şehit ve gazi aileleri yakınları ve futbolseverler katıldı.

8 takımdan oluşan futbol turnuvasına Bayrampaşa Futbol Okulu, Gürzaferspor, Teraziderespor, Bayrampaşa Yenidoğanspor, Teknikspor, Bayrampaşa Doğanspor, Çankırı Maruf Spor, Bayrampaşa Kocatepe Atletik Spor kulüpleri katıldı. Turnuvada yer alan takımların U12 kategorisindeki minikler şehitleri anmak ve ailelerine moral vermek için sahaya çıkarak ter döktü. Müsabakalar öncesinde birlik mesajları verilen futbol turnuvasında oynanan ilk karşılaşmalar sonrasında Final maçının 2 Şubat 2022 tarihinde oynanacak.

Bayrampaşa'da bulunan kapalı halı sahada başlayan turnuvanın ilk günkü maçında U12 kategorisinde yer alan takımlardan Gürzafer ve Bayrampaşaspor karşı karşıya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından karşılaşmada başlama vuruşunu Ünlü sanatçı Nuh Ertürk ve şehit yakını Mustafa Tunç tarafından yapıldı.

Turnuvaya katılan İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Vekili Kadir Balık “Ben hayatımda bir ampüte takımının başkan vekili oldum. Gerçekten çok güzel şeyler geçirdik. Burada da olay vatan, şehit aileleri bizim 24 tane Bayrampaşa'dan, 3 bin 1 tane İstanbul'dan şehit ve gazileri aileleri olan derneğin başkanvekiliyim. Biz sadece şunu söylüyoruz. Alnımız akıyla eğer ki bizi destekleyen firmalardan aldığımız bağışlarla ilgili sosyal medyada paylaşıyoruz. Allah onların 1 lirasını boğazımızdan geçirmesin. Bizim amacımız buradaki gençleri yetiştirmek, sadece İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak bütün şehitlerimizin adını her noktada her şehirde her tepede nasıl yaşatırız mantığıyla bunu başaracağız. Bugün Turnuvada 8 takım karşılaşması olacak, 4 takım kalacak. Haftaya cumartesi yarı final Pazar günüde final maçı oynanacak. Onursal başkanımız 20 yıllık aziz dostum Nur Ertürk'e teşekkür ediyorum” dedi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Nur Ertürk ise, “Kutsal ve böyle bir dernek yönetiminde bulunmaktan bir gazi torunu olarak gurur ve onur duyuyorum. Üzerime ne vazife düşerse her zaman olduğu devletimizin ve şehit ailelerinin ile gazi ailelerinin yanındayım. Bugün yönetim olarak ilk adım atıldı, ilk icraatımız gerçekleştirildi. Katkısı olan herkese 7'den 70'e herkese gönüller dolusu teşekkürler ediyorum. Gerçekten birleştirici ve önemli bir amaca hizmet ediyor. Şehitlerimizin ruhunu yaşatan ve hissettiren bir turnuva olacak. Görüyorsunuz miniklerimiz çok heyecanlılar, onların heyecanı bana da sirayet etti. Çok farklı platformlarda çok önemli etkinliklere imza atacağız inşallah. Yönetim olarak canla başla biz varız. Yanımızda olan herkese canı gönülden teşekkürler ediyorum. Bayrampaşa sakinlerine sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Her daim yanımızda olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kültür Sanat Başkanı İlyas Çağlayan ”İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Derneği kültür sanat başkanı olmam vesilesi ile böyle bir dernekte yer almak beni onure etti. Tiyatro atölyemi onure etti. Bugünde harika bir etkinlikte yer alacağız. Bu etkinlik tüm Bayrampaşalı çocuklarla birlikte, İstanbul'un 39 ilçesinde bu etkinliği yapma fırsatı inşallah nasip olur. Şehit ve gazi ailelerimizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz emeği geçen, üzerimizde hakkı bulunan herkese yürek dolusu teşekkürler sunuyoruz” dedi.

TMB TV genel yayın yönetmeni Sahil İmanov, ”Böyle bir organizasyonun gerçekleşmesinde bizim de bir katkımızın olması gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Bu organizasyon çok önemi var aynı zamanda şehit ve gazi aileleri destek amaçlı gerçekleştirilen bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bizim de üzerimize küçükte olsa bir vazife düşüyorsa bizde bunları memnuiyet ile yapmaya hükümlüyüz. Bu organizasyonun sadece bir bölgede değil tüm Türkiye genelinde yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Dernek başkanım ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla beraber istişareler yapıp bu organizasyonları Türkiye genelinde bir ekip haline gelip hızlıca yapmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Şehit yakını Mustafa Tunç, “Ben şehit Adem Tunç'un abisiyim. Bu programı düzenleyen başta başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle şehit ve gazi ailelerini unutmadıkları için teşekkür ederim. Kardeş acısı çok büyüktür anlatılamaz ama kardeşim şehit olduğu için kardeşimle gurur duyuyorum. Buradan tüm şehit ve gazi ailelerini selamlıyorum” dedi.

İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Sulu, ”Öncelikle böyle onur ve gurur verici bir organizasyonda çocuklarımız ile beraber olmanın gururu ve onuru içindeyiz. Şehitlerimizin bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmak için onların zor günlerinde her zaman yanlarında olacağımızı her zaman söylemişizdir. Genç kardeşlerimize şehitlerimizin ruhunu yaşatmak için bu turnuvayı düzenledik. Maçta onun verdiği hırsla oynayacaklarına eminiz. İnşallah daha büyük projelerimiz olacak İstanbul genelinde güzel projelerimiz olacak. Ben bu projede emeği geçen herkesten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Turnuva öncesi turnuvaya destek verenlere İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından plaket ve hediye takdimi yapıldı. Oldukça heyecanlı anların yaşandığı maçlarda yarı finale çıkan takımlar 1 Ocak 2022'de karşı karşıya gelecek.