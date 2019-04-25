Bayrampaşa'da nefes kesen deprem tatbikatı

Tatbikatta İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencileri de yeteneklerini sergiledi.

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen deprem tatbikatına Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, AYA Arama Kurtarma Ekipleri, Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Bayrampaşa İtfaiyesi'nin yanı sıra, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencileri de destek verdi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ilk olarak bina içindeki öğrenciler tahliye edilirken, senaryo gereği gerçekleşen deprem sonucunda çıkan yangına müdahale edildi. Bayrampaşa İtfaiye Amirliğine bağlı ekiplerin gelerek müdahale ettiği yangın sonrasında yıkılan duvarın altında kalan sürücüler, Bayrampaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Meydana gelen deprem sonrasında okulun üst katlarında mahsur kalarak bilinç kaybı yaşayan öğrenciler ise, Kanyon ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği ekibi tarafından kurulan yatay tahliye hattından sedye ile indirilerek tahliye edildi. Tamamlanan kurtarma işlemlerinin ardından ekipler yatay ve dikey hatlar üzerinden binalardan iniş yaparak flamalarını açtı.

“Senaryoya göre İstanbul'da 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi”

Bayrampaşa Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibinin lideri Halil Güzel,'' Senaryoya göre 11 civarlarında İstanbul'da 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu nedenle İsmail Erez Lisesi'nde yıkımlar meydana geldi. Bunun sonucunda da enkaz altında kalanlar olduğunu ihbarını alarak olay yerine intikal ettik. Bayrampaşa Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekipleri olarak olay yerinde şeridimizi çekerek sismik arama sistemiyle yaralıların yerini tespit ederek çalışmalara başladık. Arkadaşlarımız enkaz altındaki çalışmalarını sürdürüyor. İki arkadaşımızı kurtararak sağlık ekiplerine teslim ettik, bir arkadaşımızı da kurtarmaya çalışıyoruz'' dedi.

“Ne kadar çok tatbikat gerçekleştirirsek insanları o kadar çok bilinçlendiririz”

Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği Bölümü öğrencisi Okan Başaran,'' Sahip olduğumuz imkanlarla böyle bir tatbikat gerçekleştirdiğimiz için çok şanslıyız. Başarılı bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz adına umut verici bir durum. Ne kadar çok tatbikat gerçekleştirirsek insanları o kadar çok bilinçlendiririz. İnsanları bilinçlendirdikçe de can kayıplarının azalmasını sağlarız'' diyerek gerçekleştirilen tatbikatların önemine dikkat çekti.

Deprem sonucunda oluşan enkazda kimsenin kalmadığı anonsunun yapılmasıyla tatbikat sona erdi.