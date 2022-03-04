Bayrampaşa'da nefes kesen deprem tatbikatı

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla Bayrampaşa'daki okullarda yangın ve deprem tatbikatı yapıldı. Bayrampaşa itfaiye ve Arama Kurtarma (BAYRAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta öğrenciler mahsur kaldıkları alanlardan tahliye edildi. Tatbikatı Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel ile Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner yerinde inceledi.

Marmara depremine hazırlık çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye'deki tüm okullarda deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Bayrampaşa Belediyesi'nin arama kurtarma ekibi BAYRAK ve İstanbul Bayrampaşa itfaiye ekipleri tarafından Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde deprem tatbikatı yapıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta öğrenciler mahsur kaldıkları alanlardan tahliye edildi ve öğrencilere deprem anında tahliye eğitimleri verildi.

Deneyimli bir arama-kurtarma ekibimiz var

Tatbikatı İlçe Kaymakam Şenel ile birlikte yerinde izleyen Belediye Başkanı Atila Aydıner, “İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla deprem tatbikatı yaptık. Öğrencilerimize deprem anında yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak anlattık. Bizim yaklaşık 40 kişiden oluşan deneyimli bir arama-kurtarma ekibimiz var. Bu ekibimiz deprem, sel ve diğer felaketlere karşı hazır bir şekilde bekliyor. İstanbul'un dolayısıyla da Bayrampaşa'nın en büyük doğal afet riski kuşkusuz deprem gerçeğidir. Şu anki imkânlarla depremin yerini ve zamanını kestirmek mümkün değil. Ancak biliyoruz ki, İstanbul tarihi süreç içinde onlarca depremle sarsılmış bir kent. O nedenle, deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler büyük önem arz ediyor. Ortak arzumuz İstanbul'un depremi minimum hasar ve zarar ile atlatması. Doğal afetlerde can ve mal kayıplarının yaşanmaması en büyük temennimiz” dedi.