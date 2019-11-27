Bayrampaşa'da öğretmenler unutulmadı

Bir otelde düzenlenen yemeğe Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile çok sayıda öğretmen ve aileleri katıldı. Salona gelen Başkan Aydıner, masaları tek tek gezerek selam verip öğretmenlerin gününü kutladı. Öğretmenler, yemeğin ardından sahne alan öğretmenler korosunun seslendirdiği şarkılarla doyasıya eğlendi.

Yemekte kısa bir konuşma yapan Başkan Aydıner, “Her yıl düzenlediğimiz yemeğimiz gelenekselleşerek devam ediyor. Tabii öğretmenleri sadece 24 Kasım'da anmamak lazım. Öğretmenler bizim bir parçamız, her şeyimiz, bizi onlar yetiştiriyor. Bugün cumhurbaşkanımızı yetiştirenler öğretmenlerdir. Onlar hamurun mayasına şekil veriyor. Eli öpülesi öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bayrampaşa'da eğitim çok kaliteli şekilde devam ediyor. Öğretmen ve müdürlerimizin katkısıyla eğitim profilimiz çok güzel. Öğretmenlerimize cumhurbaşkanımız çok önemli müjdeler verdi. Onların özlük haklarını iyileştireceklerini söyledi. Öğretmenler inşallah toplumun en iyi kıdemine ulaşacaklar” diye konuştu.

“Öğrenciler ideallerinin peşinden koşsun”

Öğrencilerinin eğitimi için ellinden geleni yaptığını söyleyen Sınıf Öğretmeni Şefika Dere, “Bayrampaşa Belediyesine bu etkinliği planladıkları için teşekkür ederim. Biz öğretmenler elimizden geldiğince öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Böyle günlerde birlikte olmak bizi mutlu ediyor. Öğrencilere tavsiyem; iyi insan olsunlar. Her zaman ideallerinin peşinden koşan iyi bireyler olmalarını isterim” dedi.

“Eğitim evde başlar”

Öğretmenlerin bir araya gelmesi ile hatırlanmanın güzel olduğunu belirten Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Taner Yeter, “Böyle anlamlı bir günde bizi düşünüp, zamanını ayırıp bize bu ortamı sağlayan başkanımıza teşekkür ederiz. Hatırlanmak güzel bir şey ama bir gün değil de seneye yayılmasını istiyoruz. Ailelere mesajım çocuklarına sahip çıksınlar. Eğitim evde başlar” ifadelerini kullandı.