Bayrampaşa'da okul çevresinde güvenlik denetimi

Bayrampaşa'da polis okul çevresinde öğrencilerin güvenliğine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şüpheli görülen şahısların Genel Bilgi Taramasının (GBT) ardından üst araması yapıldı.

İstanbul Emniyet Çocuk Şube ve Önleyici Ekipler eğitim öğretim dönemindeki uygulamalarını sürdürüyor. Polis ekipleri öğrencilerin güvenliklerini sağlamak için denetim gerçekleştirdi. Bayrampaşa Tuna Anadolu Lisesi ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde parkta şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak üstleri arandı. Polis parkta ve okul çevresinde devriye gezdi.