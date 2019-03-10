Bayrampaşa'da otogar ve hal alanlarına Türkiye Teknoloji Üssü projesi

Bayrampaşayı teknoloji üssü haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aydıner, kadınlar ve çocuklar için çok sayıda projeyi hayata geçireceklerini ve ilçede ulaşım ve otopark sorunlarına çözüm sunacak dev projeler için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner düzenlediği Lionel Hotel'de 2019-2024 Bayrampaşa Vizyon projelerini anlattı. Yapacağı çalışmaları sinevizyon üzerinde anlatan Aydıner, ilk önce otogar ve hal alanına Türkiye Teknolojisi Üssü Projesinin hayata geçirileceğini belirtti. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti İlçe Başkanı Ersin Saçlı, MHP İlçe Başkanı Yaşar Kaba, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sadullah Selman ve birçok vatandaş katıldı.

“Bütün yasaklarla mücadele ettik”

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Üç şeyle mücadele ediyoruz. Yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk. Özellikle bu ülkede her türlü yasağı ortadan kaldırdık. İnanç ve düşünce özgürlüğü önündeki tüm yasaklarla mücadele ettik. Bu ülkenin bir zamanlar kadınları kızları başı açık başı kapalı diye ayrıştırılıyordu. 28 Şubat döneminde o dönemde bu ülkenin kadınları kardeş ve başı açık başı kapalı diye birbirinden ayrılıyordu. Biz 28 Şubat zihniyeti bin yıl sürecek dedikleri o zihniyeti AK Parti yanı milletin içinden çıkmış, milletin değerleriyle yetişmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın partimizi kurmasıyla ve AK Partiyi bu milletin iktidara getirmesiyle birebir mücadele ettik. Bütün yasakları tek tek ortadan kaldırdık. Bu ülkenin kadınları kardeştir” dedi.

“İlk önce otogardan başlayacağız”

Projelerine ilişkin bilgiler veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise, “Projelerimize Bayrampaşa 2019-2024 hedeflerine emin adımlarla ekip halinde gidilecektir. İşte Bayrampaşa bu işte dostluk bu kardeşlik bu işte sevda bu. Bugün bu sevdamızda sizlerle beraber bir araya geldik. Sevdamızı paylaştınız. İstanbul Bayrampaşa geleceğe emin adımlarla yürüyor. Projeler başta otogar dahil olmak üzere ilk önce otogardan başlayacağız” dedi.

Bayrampaşa teknoloji üssü olacak

Bayrampaşa Otogarı, Meyve Sebze Hali ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ilçeden taşıyacaklarını belirten Aydıner, "Üniversitelerin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmaların kümeleneceği bir üs olacak burası. Ulaşım sorununa neşter vuracak metro hattı, otopark ve kavşak projelerimizle de vatandaşları trafik çilesinden kurtaracağız. Bilimden sanata, sağlıktan eğitime ve özellikle kadınlar için yapacağımız projelerle Bayrampaşa yaşarken zevk alınacak bir ilçe haline gelecek. Bayrampaşa Teknoloji Üssü projemiz, tam kapasiteye eriştiğinde aynı anda 6 bin 500 kişinin çalışacağı bir alan haline gelecek. Projeyle Türkiye'nin 2023 yılı 500 milyar dolar ihracat hedefine sağlayacağı katma değerle farkını ortaya koyacak. Laboratuvar ve test merkezlerini barındıracak Bayrampaşa Teknoloji Üssü'nde, yurt dışı iş birlikleri yapılabilecek. Türkiye'deki tüm üniversitelerin, kurumların ve araştırmacıların bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak etkileşim burayı bilgi teknoloji üretim merkezi haline getirecek. Altıntepsi Mahallesi Özkan Caddesi'ndeki atölye garajların bulunduğu alana 7 laboratuar, 9 atölye, büyük bir kütüphane ve çocuk bahçesinden oluşan Bilim Parkı inşa edeceğiz” dedi.

Maliyeti 60 milyon TL'yi bulacak meydan projesi

Eski Cezaevi kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Aksaray'dan havaalanına gidişte kalan TEM'in üstüne 12 bin 500 metrekarelik bir meydan yapmayı planladıklarını belirten Aydıner, "Toplam maliyeti 60 milyon TL'yi bulan meydan Bayrampaşa'nın en büyük meydanı olacak. Öte yandan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Bayrampaşa'dan taşınmasıyla boşalan alanı meydan olarak düzenleyeceğiz. Meydan etkinlik ve faaliyetlerin rahatlıkla yapılmasına imkan verecek. Yapacağımız otopark projeleri ilçemizdeki trafik sorununa adeta neşter vuracak. 'Park et, metro ile devam et' diyoruz. Orta Mahallemizde yer alan Fatih Parkı'nı baştan sona yenileyecek ve parkın altına 900 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Yıldırım Mahallemizin batı bölgesindeki trafik sorununu ortadan kaldıracak 'Üstü park, altı 365 araçlık otopark' projemiz de vatandaşları trafik derdinden kurtaracak" diye konuştu.

Bayrampaşa Eyüpsultan arasına yeni raylı sistem

Bayrampaşa ile Eyüpsultan arasında yeni bir raylı sistem projesini hayata geçireceklerini ifade eden Aydıner, "Toplam 5 istasyondan oluşacak yeni raylı sistem ile Bayrampaşa, Eyüpsultan, Alibeyköy ve Eminönü arasında ulaşımı çile olmaktan çıkarıp eğlenceye dönüştüreceğiz. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yeni bir yaşam merkezi inşa ettiğimiz Eski Cezaevi Alanı'na metro ile ulaşım sağlanabilmesi için hat ve istasyondan oluşan Metro projemizi, planlanan hedef projelerimiz arasına dahil ettik. 6-12 yaş çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak ve zekasını geliştirmek üzere kuracağımız atölyelerde çocuklar, uzay biliminden kimyasal deneylere, akıl oyunlarından sanatsal becerilere kadar yeteneklerini keşfedebilecekler. Öte yandan ‘Nesiller Sizi Okuyor' projemizle de Bayrampaşa'daki ilkokullara 3 bin kitaplık birer koridor kütüphanesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

300 yataklı tam teşekküllü devlet hastanesi

"Bayrampaşamızın en önemli ihtiyaçlarının başında gelen hastane talebine 300 yataklı, tam teşekküllü büyük yeni bir devlet hastanesi yaparak cevap vereceğiz" diyen Başkan Aydıner, "Böylece vatandaşlarımızın ilçe dışına çıkmadan, masraf etmeden eksiksiz tam sağlık hizmeti almasını sağlayacağız. Millet Bahçesi projesi, uzun yıllar ilçemizde bulunan bu nedenle kamyonların uğrak yeri olan ve ilçe trafiğini olumsuz etkileyen Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin kaldırılmasını sağlayacak. Bu alana yapılacak olan Bayrampaşa Teknoloji Merkezi'ne Millet Bahçesi'ni de dahil ederek halkımızın nefes alabileceği ferah bir alan oluşturacağız. Ayvalı Dere'den başlayacak olan yeşil kuşağı Şehir Parkı'yla birleştireceğiz; bisiklet yolları ve sosyal donatı alanlarıyla renklendireceğimiz projemizle ilçemize ayrı bir değer katmayı planlıyoruz" dedi.