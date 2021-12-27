Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpan otomobilin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza saat 05.30'da Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası belirlenemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 65 yaşındaki Ahmet Oğul isimli yayaya çarptı.

Otomobil önce çarptı,.sonra kaçtı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya Ahmet Oğul hayatını kaybetti. Çarpan araç ise olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden yayanın üstünü örttü.

65 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri de cadde üzerinde trafiği kontrollü bir şekilde yönlendirerek başka bir kazanın yaşanmamasını engelledi. Olay yeri inceleme ekipleri de hayatını kaybeden şahıs üzerinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından yayanın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kaçan otomobil her yerde aranıyor

Polis ekipleri, yayaya çarpan aracı bulmak için çalışmalara başladı.