İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da park içindeki kafe alev alev yandı

Bayrampaşa bulunan Ada park isimli parkın içinde yer alan bir kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın yangın çıktı.

Kafe alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.


Olay, bugün saat 06:30 sıralarında Bayrampaşa'da yaşandı. Bayrampaşa'da Ada park isimli park içinde yer alan bir kafede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken olayda ölen ya da yaralanan olmazken kafe kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.