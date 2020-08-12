İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayrampaşa'da parklar yenileniyor

Bayrampaşa Belediyesi, Dr.

Sümer Çavdar Parkı'nda yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Büyük bir hızla devam eden çalışma ile parkın büyüklüğünün iki katına çıkartılması ve parktaki yeşil alan miktarı ile ağaç sayısının artırılması planlanıyor.


Bayrampaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir yandan ilçedeki parkların sayısını artırırken diğer taraftan mevcut parkları bir bir yeniliyor. Bu kapsamda Orta Mahalle'de bulunan Dr. Sümer Çavdar Parkı'nda da yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Büyük bir hızla devam eden çalışmalar çerçevesinde, parkın büyüklüğü iki katına çıkartılıyor, parktaki ağaç sayısı ile yeşil alan miktarı artırılıyor ve çocuk oyun grupları yenileniyor. Ayrıca parka yepyeni bir havuz yapılıyor ve toplam 11 adet işlevsel oturma grubu (kamelya ve pergola) inşa ediliyor. Parktaki çalışmaların hızlıca tamamlanarak, parkın yepyeni görünümüyle kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.